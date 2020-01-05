В первый день нового года воронежец ограбил цветочный павильон

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:21:17+03:00

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В начале пятого утра 1 января в павильон на улице 9 Января пришел молодой человек. Он заказал букет из 14 роз. Когда девушка-продавец протянула покупателю цветы в окошко, он взял их и, не расплачиваясь, прыгнул в припаркованное неподалеку такси. Продавец успела запомнить похитителя и его машину, прежде, чем они скрылись. Ущерб составил более тысячи рублей.

По описанным приметам оперативники вычислили вероятного грабителя и задержали его в Советском районе. Подозреваемым оказался 22-летний ранее судимый горожанин.

В отделе полиции он признался в совершенном преступлении, пояснив, что хотел подарить своей девушке букет, а денег у него не было.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU