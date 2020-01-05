2020-01-05T09:52:34+03:00
Общество

Воронежские черепашки с очистных сооружений весело встретили Новый год

Сотрудники предприятия нарядили для них настоящую елку
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото пресс-службы ООО "РВК-Воронеж"Фото пресс-службы ООО "РВК-Воронеж"
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Три красноухих черепашки, живущие на Правобережных очистных сооружениях, отметили новый год. Достойно отметить праздник Днателле, Микеланджело и Рафаэле помогли сотрудники предприятия, которые нарядили для них настоящую елочку со светящейся гирляндой прямо в аквариуме!

Напомним, первые две черепашки появились здесь 10 лет назад – сотрудницы обнаружили в цехе мехочистки животных размером с пятирублевую монету. С тех пор черепашки выросли. А в августе прошлого года к их «семейке» присоединилась Рафаэлла, уже взрослая «девушка» с такой же непростой судьбой, попавшая на очистные тоже через решётки.

- Ёлка дело рук мастера участка эксплуатации КНС Марины Козиной, - рассказали в пресс-службе водоканала. -В «доме» у 10-летних «ниндзя» убрались технологи. Но, когда черепашки пустились «в пляс» вокруг ёлки от уборки не осталось и следа. После официальной части гирлянду сразу убрали, чтобы черепашки не зацепились лапками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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