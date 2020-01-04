В Воронежской области мужчина получил 100 часов работ на новогодних каникулах за неуплату алиментов

4 Янв. 2020 2020-01-04T20:02:35+03:00

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В Петропавловском районе суд назначил 33-летнему местному жителю 100 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание его шестилетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Так, приставы составили на мужчину протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей). Его долг на тот момент составил 113 тысяч рублей.

Суд признал местного жителя виновным. Теперь все новогодние каникулы горе-отец будет трудиться над благоустройством Петропавловского района, а после праздников займется поиском постоянного места работы для погашения задолженности по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU