В Воронежской области мужчина получил 100 часов работ на новогодних каникулах за неуплату алиментов
В Петропавловском районе суд назначил 33-летнему местному жителю 100 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание его шестилетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.
Так, приставы составили на мужчину протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей). Его долг на тот момент составил 113 тысяч рублей.
Суд признал местного жителя виновным. Теперь все новогодние каникулы горе-отец будет трудиться над благоустройством Петропавловского района, а после праздников займется поиском постоянного места работы для погашения задолженности по алиментам.
ИСТОЧНИК KP.RU