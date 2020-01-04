Воронежские летчики опробуют новые симуляторы боевых самолетов

4 Янв. 2020 2020-01-04T18:25:50+03:00

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Летчики смешанной авиационной дивизии Западного военного округа опробуют новую программу дополнительной подготовки летчиков на авиационном тренажере Су-30СМ, Су-34, Су-35С Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В течение 2020 года летчикам предстоит налетать более 800 часов на каждом типе авиационных симуляторов. А также выполнить более трех тысяч нештатных ситуаций и особых случаев, которые позволяют экипажам самолетов, не расходуя ресурс боевых машин, в полном объеме отрабатывать все элементы подготовки. В их числе взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, нештатные ситуации, отказы систем, а также применение авиационных средств поражения по различным целям.

- Летчикам первого класса предстоит налетать не менее 20 часов, второй и третий классы пилоты проведут в кабинах авиационных тренажеров 30 и 40 часов соответственно, - прокомментировали в ведомстве.

Симуляторы выполнены в виде реальной кабины самолета. Летчики смогут ощутить даже перегрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU