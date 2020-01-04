Воронежский Роспотребнадзор забраковал 60 кг пищевых продуктов перед новогодними праздниками

4 Янв. 2020 2020-01-04T17:15:09+03:00

В их числе почти 10 кг кондитерских изделий

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Воронежский Роспотребнадзор в период подготовки и проведения новогодних праздников забраковал девять партий небезопасных пищевых продуктов. Общий вес составил 63,1 кг. В их числе и 10 кг кондитерских изделий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления в субботу, 4 января.

Для профилактики пищевых отравлений и исключения рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний специалисты провели 305 проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, организующих новогодние представления и культурно-массовые мероприятия, оказывающих гостиничные услуги и услуги общественного питания, производящих и реализующих пищевых продуктов, оказание гостиничных услуг, а также перевозящих группы детей.

Санврачи взяли 145 проб новогодних сладких подарков 124 пробы питьевой воды, 145 - готовых блюд, а также провели 1134 исследований внешней среды. В основном нарушения были связаны с несоблюдением условий хранения и отсутствием необходимой документации.

ИСТОЧНИК KP.RU