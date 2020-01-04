В Воронеже из-за бесхозного водовода целый микрорайон остался без воды

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:04:32+03:00

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В Воронеже жители микрорайона Тепличный остались без воды больше, чем на сутки. Об этом горожане рассказали корреспонденту «Комсомолки» в субботу, 4 января.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, причиной стала утечка на бесхозном водоводе диаметром 150 мм, которая произошла накануне, 3 января.

- Устранение осложнялось наличием в непосредственной близости к месту утечки инженерных сетей (газопроводов), велись земельные работы. До устранения аварийной ситуации обеспечивался подвоз технической воды, - прокомментировали в ведомстве.

По информации годаминистрации, аварию удалось ликвидировать в 15.20. Но горожане все еще жалуются на отсутствие воды в домах.

- Гидравлическим системам всегда требуется время, трубы должны заполниться, плюс после устроения аварий в ряде случаев может потребоваться ручной перезапуск повысительных насосов, - добавили в мэрии.

Водоснабжение в Тепличный пообещали полностью вернуть в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU