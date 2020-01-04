2020-01-04T14:46:57+03:00
Происшествия

В Воронежской области бабушка лишилась всех накоплений, поговорив с «сотрудником банка»

Мошенник заявил, что на карту пенсионерки произведена хакерская атака
Юлия ДИДЕНКО
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Всего за сутки мошенники обобрали троих жителей региона.Всего за сутки мошенники обобрали троих жителей региона.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области пенсионерка лишилась 43 тысяч рублей после звонка липового сотрудника банка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 4 января.

Так, накануне в полицию обратилась жительница Грибановского района. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужской голос заявил, что на банковскую карту женщины произведена хакерская атака, и чтобы защитить деньги, бабушке нужно было произвести несколько операций. Она так и сделала. Но после с ее карты исчезли все сбережения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего сутки на территории региона зарегистрировано три сообщения о хищении денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничества совершены под предлогом продажи мебели, а также защиты денежных средств от несанкционированного доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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