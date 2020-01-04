В Воронеже мужчина сдал в аренду автомобиль и лишился его

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:57:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже бомж взял в аренду автомобиль и похитил его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России в субботу, 4 декабря.

Так, в полицию обратился 44-летний местный житель. Он рассказал, что разместил объявление о сдаче своего авто «Киа Рио» в аренду. Через время с ним связался неизвестный и заявил, что ему нужна машина для работы в такси. Мошенник заключил договор с арендодателем, по условиям которого он должен был переводить деньги за использование машины каждый день. Однако, после того, как владелец передал мужчине ключи, арендатор скрылся и перестал отвечать на звонки. Ущерб составил более одного миллиона рублей.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение мошенника. Им оказался 25-летний мужчина без определенного места жительства. Его задержали в Ивановской области и доставили в отдел полиции. Он признал вину.

На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 с. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь правоохранители разыскивают похищенное авто.

ИСТОЧНИК KP.RU