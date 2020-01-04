Жители Воронеже спасли из заточения на кладбище косулю
В Краснолесном перед Новым годом произошла удивительная история. О ней нам поведал постоянный читатель.
Две женщины и трое мужчин отправились на кладбище, чтобы помянуть знакомого. Находится оно в километре от поселка на территории Воронежского заповедника. Неожиданно компания услышала дикий крик. Оказалось в могильной ограде застряла косуля. Животное пыталось выбраться из ловушки, но ничего не получалось. Хорошо, что люди добрыми оказались.
- Руками раздвинули прутья, и вытолкнули косулю. Сделать это было очень не просто. Ограда была крепкой, да и инструментов рядом никаких. Руки сдирали в кровь! Да ещё животное было очень напугано, - делится местный житель.
Когда косулю все-таки освободили, она некоторое время даже не вставала. А потом резко поднялась и ускакала в лес.
ИСТОЧНИК KP.RU