Жители Воронеже спасли из заточения на кладбище косулю

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:40:40+03:00

Животное застряло в ограде на одной из могил

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В Краснолесном перед Новым годом произошла удивительная история. О ней нам поведал постоянный читатель.

Две женщины и трое мужчин отправились на кладбище, чтобы помянуть знакомого. Находится оно в километре от поселка на территории Воронежского заповедника. Неожиданно компания услышала дикий крик. Оказалось в могильной ограде застряла косуля. Животное пыталось выбраться из ловушки, но ничего не получалось. Хорошо, что люди добрыми оказались.

- Руками раздвинули прутья, и вытолкнули косулю. Сделать это было очень не просто. Ограда была крепкой, да и инструментов рядом никаких. Руки сдирали в кровь! Да ещё животное было очень напугано, - делится местный житель.

Когда косулю все-таки освободили, она некоторое время даже не вставала. А потом резко поднялась и ускакала в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU