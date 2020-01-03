2020-01-03T20:22:34+03:00
Общество

В МЧС назвали опасные участки воронежских трасс

Там стоит быть осторожнее из-за погоды
Виктор ПАВЛОВ
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Синоптики Воронежского гидрометеоцентра опубликовали прогноз, согласно которому на дорогах ожидается гололедица. Кроме того, местами по области будет туман. В связи с этим в региональном ГУ МЧС сообщили о повышении риска возникновения ДТП на некоторых трассах.

Речь идет об участках М-4 "Дон" с 519 по 524 км (Новоусманский район), с 589 по 610 км (Лискинский район), с 627 по 630 км (Бобровский район), с 655 по 677 км (Павловский район), с 694 по 697 км (Верхнемамонский район). Особенно осторожным также следует быть на дороге вблизи Борисоглебска (450-451 км трассы "Курск-Воронеж-Борисоглебск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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