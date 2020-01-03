В МЧС назвали опасные участки воронежских трасс
Синоптики Воронежского гидрометеоцентра опубликовали прогноз, согласно которому на дорогах ожидается гололедица. Кроме того, местами по области будет туман. В связи с этим в региональном ГУ МЧС сообщили о повышении риска возникновения ДТП на некоторых трассах.
Речь идет об участках М-4 "Дон" с 519 по 524 км (Новоусманский район), с 589 по 610 км (Лискинский район), с 627 по 630 км (Бобровский район), с 655 по 677 км (Павловский район), с 694 по 697 км (Верхнемамонский район). Особенно осторожным также следует быть на дороге вблизи Борисоглебска (450-451 км трассы "Курск-Воронеж-Борисоглебск".
ИСТОЧНИК KP.RU