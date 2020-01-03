2020-01-03T15:30:57+03:00
Звезды

Новогодние каникулы вызвали ажиотаж в воронежских кинотеатрах

Попасть на разрекламированные ленты без бронирования - непросто
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Воронежцы публикуют в соцсетях фотографии очередей в кинотеатрах. Кажется, многие горожане только во время новогодних каникул вспомнили, что эти заведения вообще существуют. Попасть на разрекламированные фильмы без предварительного бронирования мест довольно трудно.

По данным на 15.00, в кинотеатре "Спартак" выкуплено около 70% билетов на сеанс "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2", который начнется в 17.35. Тот же фильм стартует в "Синема Парке" в 18.09, и там осталось не больше двадцати свободных мест на весь зал.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" в "Синема Парке".

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" в "Синема Парке".

И дело, по всей видимости, не в самом фильме. Похожая история - с лентой "Союз спасения". В "Спартаке" ближайший сеанс начнется в 17.55, и там можно забронировать места только в первых двух рядах и по краям зала. Остальные - заняты.

"Союз спасения" в "Спартаке".

"Союз спасения" в "Спартаке".

В "Синема Парке" на "Союз спасения" за шесть часов до сеанса забронированы около 50% мест.

Иными словами, если решили провести вечер в кинотеатре, лучше подыскать места заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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