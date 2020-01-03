2020-01-03T12:31:59+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области угнал грузовик, чтобы порадовать девушку в Новый год

Полицейские поступок не оценили
Станислав ШЕВЧЕНКО
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31 декабря кто-то нарезал овощи для салатов, а кто-то угонял грузовики. Тягач "Вольво" пропал из поселка Орловка. Владелец сообщил в полицию.

В итоге тяжелую машину остановили в Новоусманском районе. За рулем оказался 35-летний местный житель.

Как выяснилось, он решил сотворить для своей подруги маленькое новогоднее чудо. Той потребовалось доехать в Каширский район. Мужчина сказал: "Есть идея!". Он пробрался на охраняемую территорию, нашел в кабине грузовика ключи (знал, что они там находятся) и завел машину.

Доехал в Каширский район, но вернуть "Вольво" на место не успел. На обратной дороге машину остановили полицейские. За угон мужчине грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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