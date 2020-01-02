2020-01-02T21:38:10+03:00
Общество

Воронежцы сняли видео о главных новогодних мечтах всего города

Авторы канала «Прочие, не те» постарались вспомнить самые злободневные темы
Олег ИВАНОВ
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Была поднята и проблема строительства многоквартирных домовБыла поднята и проблема строительства многоквартирных домовФото: принтскрин видео.
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В Новогоднюю ночь все загадывают желания в надежде, что на следующий год они обязательно сбудутся. Какие же самые заветные мечты воронежцев? Об этом задумались авторы канала на YouTube «Прочие, не те». По сути, они подготовили своеобразную подборку городских проблем, от которых было бы не плохо избавиться в 2020-ом.

Например, вспомнили о белой «пятерке», которая по-прежнему попадает в аварии на остужевском кольце. На днях так называемый «белый мститель» спровоцировал ДТП со скорой помощью.

Упомянули и футболистов «Факела». Им тоже лучше поскорее забыть 2019 год, он не только вышел неудачным в игровом плане, но и принес острый конфликт с болельщиками, которые после очередного провального матча бросились на спортсменов с кулаками.

Ну и, конечно же, как авторы не могли упомянуть свою любимую тему про городскую вонь? Были упомянуты и другие вопросы, но не будем все пересказывать.

А как вам кажется, какие важный воронежские темы авторы упустили в ролике? С чем еще нельзя справиться без помощи Деда Мороза?

На канале YouTube «Прочие, не те», на котором уже появлялись «перченые» видео про вонь в Воронеже, местный транспорт или ремонт виадука на 9 Января.

Воронеж. Год крысы. Мечты и реальность..В Новогоднюю ночь все загадывают желания, надеясь, что следующий год обязательно будет лучше, ярче и успешнее, чем предыдущий. В новом ролике мы рассказали о самых заветных мечтах некоторых воронежцев. Все герои этого видео вымышлены. Совпадения с реальными людьми почти случайны. В комментариях расскажите, какое желание загадали вы? И, что бы вы пожелали любимому городу? https://www.instagram.com/prochienete/ https://vk.com/prochienete

ИСТОЧНИК KP.RU

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