2020-01-02T15:14:56+03:00
Происшествия

За год в Воронежской области произошло 511 аварий, в которых пострадали дети

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, почему важно безопасное поведение на дорогах
Олег ИВАНОВ
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За 2019 год на дорогах Воронежской области произошло 511 ДТП с участием детей и подростков. Чаще всего при этом они были пассажирами автомобилей. Таких аварий зарегистрировано 242. Но при этом не редко мальчишки и девчонки попадали под автомобили будучи пешехода - 157 таких ДТП случилось за год.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают детям правила безопасного поведения на дорогах в зимних условиях. Например, нельзя играть вблизи проезжей части. Кроме того, необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде.

Родители не должны оставлять детей на улице без присмотра, а при перевозке ребенка в автомобилях соблюдать все правила. Не забывайте про ремни безопасности и удерживающие устройства.

Особое внимание уделяется организации массовых детских перевозок: проверяется техническое состояние автобусов, а также соблюдение всех норм и правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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