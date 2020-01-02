За год в Воронежской области произошло 511 аварий, в которых пострадали дети

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:14:56+03:00

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, почему важно безопасное поведение на дорогах

Изменить размер текста: A A

За 2019 год на дорогах Воронежской области произошло 511 ДТП с участием детей и подростков. Чаще всего при этом они были пассажирами автомобилей. Таких аварий зарегистрировано 242. Но при этом не редко мальчишки и девчонки попадали под автомобили будучи пешехода - 157 таких ДТП случилось за год.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают детям правила безопасного поведения на дорогах в зимних условиях. Например, нельзя играть вблизи проезжей части. Кроме того, необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде.

Родители не должны оставлять детей на улице без присмотра, а при перевозке ребенка в автомобилях соблюдать все правила. Не забывайте про ремни безопасности и удерживающие устройства.

Особое внимание уделяется организации массовых детских перевозок: проверяется техническое состояние автобусов, а также соблюдение всех норм и правил.

ИСТОЧНИК KP.RU