2020-01-02T15:11:48+03:00
Общество

На воронежской трассе застряли путешественники со сломанным автомобилем и без мобильной связи

Благо, к людям подоспели инспекторы
Олег ИВАНОВ
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Госавтоиспекторы вместе с 43-летним водителем съездили в ближайший автосалон ВоронежаГосавтоиспекторы вместе с 43-летним водителем съездили в ближайший автосалон ВоронежаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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1 января экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Евгения Щеголева и старшего лейтенанта полиции Юрия Носенко патрулировал трассу М- 4 «Дон». На 482 километре дороги, в Рамонском районе, инспекторы заметили стоящий на обочине с включенными сигналами аварийной остановки автомобиль «ВАЗ-2107».

Оказалось, что трое жителей соседнего региона ехали в гости к родственникам на новогодние праздники в Москву. Но по пути двигатель автомобиля сломался. Ситуация осложнялась еще и тем, что на протяжении нескольких часов отопитель салона не работал. Мобильная связь отсутствовала. А проезжающие мимо автомобили не останавливались.

Госавтоиспекторы вместе с 43-летним водителем съездили в ближайший автосалон Воронежа. Они помогли выбрать необходимые детали, а затем оказали помощь в устранении поломки. После чего водитель, поблагодарив полицейских, отправился по намеченному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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