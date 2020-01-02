Воронеж оказался в десятке популярных городов для путешествий на Рождество

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:11:22+03:00

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Сервис Tvil.ru выявил города России, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов для поездок на Рождество Христово. Так, в десятку попал и Воронеж. Что важно, в нашем городе средние траты семьи на проживание в сутки самые скромные - 1190 рублей. Для сравнения, дороже всего отдохнуть в это время в Суздале. Там в среднем аренда жилья стоит 18,5 тысячи рублей за день. А в Переславле-Залесском - 7333,3 рублей

Но все-таки Воронеж занимает только восьмое место по популярности. Первая тройка - Севастополь, Санкт-Петербург и Москва. С другой стороны исследователи указывали и среднее число забронированных ночей в отелях. И если в других городах останавливаются на три, а то и всего на полторы ночи, то в Воронеже обычно гостят около 13 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU