Хор Валаамского монастыря привезет рождественский концерт

1 Янв. 2020 2020-01-01T20:13:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеж приедет на гастроли хор Валаамского монастыря. Уникальный творческий коллектив выступит с рождественской программой «Свет Христов просвещает всех».

В этот вечер прозвучат яркие и эмоционально глубокие произведения - древние распевы, которыми славится Валаамский монастырь, погрузят слушателя в первые века христианства, откуда берет истоки знаменный, или как теперь его называют на острове, валаамский распев. Зрители услышат, как хвалят Господа в Греции, Сербии, Болгарии, Грузии, Аргентине в праздник Рождества. Прозвучат редко исполняемые произведения – AveMaria Пьяцоллы и «Паломничество» Рамиреса (зрителям знакома эта мелодия по передаче «В мире животных» в исполнении оркестра Поля Мориа).

Также в концерте прозвучат произведения Чеснокова, Рахманинова, а еще сочинения, написанные специально для рождественской программы руководителем хора Александром Бордаком.

Концерт пройдёт в ВКЗ 24 января в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU