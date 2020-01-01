2020-01-01T20:13:59+03:00
Звезды

Хор Валаамского монастыря привезет рождественский концерт

Коллектив выступит 24 января
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Афиша ВКЗАфиша ВКЗ
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В Воронеж приедет на гастроли хор Валаамского монастыря. Уникальный творческий коллектив выступит с рождественской программой «Свет Христов просвещает всех».

В этот вечер прозвучат яркие и эмоционально глубокие произведения - древние распевы, которыми славится Валаамский монастырь, погрузят слушателя в первые века христианства, откуда берет истоки знаменный, или как теперь его называют на острове, валаамский распев. Зрители услышат, как хвалят Господа в Греции, Сербии, Болгарии, Грузии, Аргентине в праздник Рождества. Прозвучат редко исполняемые произведения – AveMaria Пьяцоллы и «Паломничество» Рамиреса (зрителям знакома эта мелодия по передаче «В мире животных» в исполнении оркестра Поля Мориа).

Также в концерте прозвучат произведения Чеснокова, Рахманинова, а еще сочинения, написанные специально для рождественской программы руководителем хора Александром Бордаком.

Концерт пройдёт в ВКЗ 24 января в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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