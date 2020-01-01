2020-01-01T19:32:15+03:00
Звезды

«Мельница» приедет в Воронеж с юбилейной программой

Концерт пройдет в середине января
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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18 января группа «Мельница» привезет в Воронеж программу «2.0». Концерт, как вы уже догадались, юбилейный.

Прошло уже 20 лет с тех пор, как несколько музыкантов и одна певица вышли на сцену маленького московского клуба и представились как группа «Мельница». Маленькие клубы сменились концертными залами и стадионами, акустическое звучание перетекло в сторону рока, а от первоначального состава осталась только Хелависа. За плечами группы семь номерных альбомов, четыре видео-клипа и ряд престижных наград и выступлений на крупных фестивалях.

«Мельница» сейчас - это отлаженный с ювелирной точностью механизм, работающий на создание…магии. Хелависа и ее коллеги создали ретроспективную программу, которая проведет поклонников по дороге сна через перевалы, покрытые дикими травами, позовет зовом крови и накроет неизлечимой ангелофренией в далекой галактике Альхимейра.

Концерт пройдет в Event Hall 18 января в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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