Платоновфест «оживит» воронежскую «Коммуну»

1 Янв. 2020 2020-01-01T18:48:22+03:00

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Дирекция Платоновского фестиваля сообщила, что на десятом фестивале искусств возобновит свою работу «Коммуна». Правда, арт-центр в привычном формате откроется в последний раз. Далее в планах владельцев все-таки реконструкция и продолжение работы «Коммуны» в качестве творческого кластера с резиденциями и мастерскими (сносить здание не будут).

Напомним, в арт-центре Платоновский фестиваль успешно проводил события литературной и визуальной программы, но в 2018-2019 собственники планировали реконструкцию и форум искусств покинул здание.

- Напоследок мы обязаны ярко провести в арт-центре две фестивальные недели! – пообещали в дирекции Платоновфеста и отметили, что скоро начнут формировать программу «Коммуны» на время десятого форума, который пройдет с 5 по 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU