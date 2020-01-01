Платоновфест «оживит» воронежскую «Коммуну»
Дирекция Платоновского фестиваля сообщила, что на десятом фестивале искусств возобновит свою работу «Коммуна». Правда, арт-центр в привычном формате откроется в последний раз. Далее в планах владельцев все-таки реконструкция и продолжение работы «Коммуны» в качестве творческого кластера с резиденциями и мастерскими (сносить здание не будут).
Напомним, в арт-центре Платоновский фестиваль успешно проводил события литературной и визуальной программы, но в 2018-2019 собственники планировали реконструкцию и форум искусств покинул здание.
- Напоследок мы обязаны ярко провести в арт-центре две фестивальные недели! – пообещали в дирекции Платоновфеста и отметили, что скоро начнут формировать программу «Коммуны» на время десятого форума, который пройдет с 5 по 21 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU