2020-01-01T17:04:50+03:00
Звезды

В замке Ольденбургских под Воронежем пройдет мультмарафон

На каникулах детвору научат также вырезать снежинки и расскажут про Рождество
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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По 8 января во дворце Ольденбургских запланированы праздничные программы для детей.

Со 2 по 6 января пройдет Мультмарафон. Один из залов замка превратится в настоящий кинозал с широким экраном для самых маленьких посетителей, там ежедневно будут крутить мультики - в 12.00, 14.00 и 16.00.

Со 2 по 6 января в 13.00 будет работать творческая площадка «Морозные узоры». Участников будут учить рисовать как дедушка Мороз на окнах причудливые узоры – вырезать снежинки из бумаги. Замечательная идея для украшения дома к празднику.

Со 2 по 6 января в 13.30 пройдет тематическая экскурсия «Путешествие в Рождество». Юные посетители узнают, как отмечали Рождество в конце XIX - начале XX веков. Когда появились первые елки в России, какие подарки были самыми запоминающимися.

Со 2 по 8 января в дополнение к основной экскурсии пройдет квест-игра «В гостях у принцессы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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