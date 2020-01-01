2020-01-01T16:55:03+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области повторно попался пьяным за рулем

Придётся ему 200 часов отрабатывать на благо общества
Ярослав ИВАНОВ
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В Борисоглебске осудили 26-летнего мужчину, который повторно пьяным сел за руль! Нарушителя на ВАЗ-21150 поймали в конце октября 2019 года в ночное время. Водитель дал согласие на прохождение освидетельствования алкотестером, который показал 0,843 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Выяснилось, что ранее, в феврале 2016 года Борисоглебский мировой суд лишил его права управления транспортным средством сроком на 1,5 года и назначил ему 30 тысяч рублей штрафа за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Свое водительское удостоверение обвиняемый восстановил лишь 18 февраля текущего года. И вот снова попался пьяным за рулем! Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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