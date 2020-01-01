На новогодних каникулах воронежцам покажут премьеру «Беглянок»

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:48:31+03:00

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Со 2 по 8 января в Доме актера пройдут праздничные представления у елки с поздравлением Деда Мороза. Покажут сказку «В поисках рождественского чуда». Для родителей вход на елку бесплатный. Начало в 11.00 и 14.00.

А 4 января в Доме актера запланирована премьера. Спектакль «Беглянки» по пьесе французского автора Кристофа Дютюрона поставил режиссер Александр Сидоренко. В драматической комедии, которую оформил художник Михаил Викторов, играют Елена Гладышева и Татьяна Беляева. Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU