2020-01-01T15:33:09+03:00
Происшествия

В канун Нового года пьяный житель Воронежской области врезался в бордюр

Притом что водитель и так лишён прав
Ярослав ИВАНОВ
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В канун новогодней ночи в центре Лисок ВАЗ 2112 врезался в бордюр. Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали виновника аварии.

Росгвардейцы обнаружили, что водитель автомобиля не справился с управлением, потому что был в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,41 промилле в крови 34-летнего мужчины. Кроме того, выяснилось, что он лишен права управления транспортным средством.

Теперь нарушителю ПДД грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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