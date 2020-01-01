В канун Нового года пьяный житель Воронежской области врезался в бордюр
Притом что водитель и так лишён прав
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В канун новогодней ночи в центре Лисок ВАЗ 2112 врезался в бордюр. Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали виновника аварии.
Росгвардейцы обнаружили, что водитель автомобиля не справился с управлением, потому что был в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,41 промилле в крови 34-летнего мужчины. Кроме того, выяснилось, что он лишен права управления транспортным средством.
Теперь нарушителю ПДД грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU