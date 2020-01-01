Под Воронежем в первый день Нового года сгорел дом

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:46:47+03:00

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Новый год для воронежских огнеборцев начался с вызова в Нижнедевицкий район.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 1 января в 8.04. В селе Верхнее Турово горел жилой дом. На пожаре работали 5 человек и две единицы техники, его ликвидировали в 9.01. Огнём уничтожен дом площадью 108 метров. Из людей никто не пострадал. Специалисты выясняют причину пожара, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU