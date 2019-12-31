2019-12-31T18:42:37+03:00
Общество

Юные художницы из поселка под Воронежем встретились с Никасом Сафроновым

Знаменитый живописец рассказал коллегам, как создавал свои полотна [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Победители конкурсов, в том числе и девочки из Девицы, встретились с Никасом Сафроновым.Победители конкурсов, в том числе и девочки из Девицы, встретились с Никасом Сафроновым.Фото: предоставлено Игорем Куличковым.
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Перед Новым годом победители двух конкурсов юных художников из Девицкой детской школы искусств Семилукского района съездили на экскурсию в Москву. Даша Алешникова, Ольга Ширина, Даша Лещева, София Намоконова и Валерия Турищева стали лауреатами творческих состязаний «Хлеб, ты мир!» и «Герои среди нас».

Юные художницы просто повидали столицу нашей родины, а встретились с Никасом Сафроновым. Они побывали на выставке его картин. Известный художник рассказал юным коллегам, как он придумывал сюжеты своих полотен и как работал над ними. Сафронов подарил им собственные призы. А еще девочки получили дипломы. И, конечно, полюбовались всеми достопримечательностями Москвы.

Натюрморт Дарьи Лещевой. Фото: предоставлено Игорем Куличковым.

Натюрморт Дарьи Лещевой.Фото: предоставлено Игорем Куличковым.

Валерию Турищеву вдохновил подвиг Героя России Романа Филипова. Фото: предоставлено Игорем Куличковым.

Валерию Турищеву вдохновил подвиг Героя России Романа Филипова.Фото: предоставлено Игорем Куличковым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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