В Воронеже вор голодный утащил утюг холодный

СЕГОДНЯ 18:33 2019-12-31T18:33:41+03:00

Поймавшим его полицейским он сказал, что хотел выручить за эту вещь хоть немного денег

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Для оператора заправки на улице Волгоградской ночь перед Новым годом выдалась беспокойной. Ночью к ней зашел мужчина и без лишних слов схватил утюг и убежал вместе с ним. Стоил сей предмет около 1500 рублей.

Представитель АЗС обратился в полицию. Стражи порядка быстро напали на след утюга. В их поле зрения попал 21-летний житель улицы Волгоградской, уже судимого за кражи. Криминальный юноша признался, что хотел продать утюг, чтобы выручить какие-то деньги, которые немного поправили бы его бедственное финансовое положение.

Юный рецидивист будет отвечать перед судом по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы). Пока его отпустили под подписку о невыезде. Утюг вернули на АЗС.

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ИСТОЧНИК KP.RU