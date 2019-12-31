Перед Новым годом советов у воронежцев спросили неверный муж и избитая и облитая колой жена

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-31T17:53:56+03:00

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В паблике «Подслушано в Воронеже» появились две исповеди. Первая – мужа, проведшего в браке 11 лет. Он признался, что хотя уважает жену и любит 10-летнего сына, ничего с собой не может поделать и полгода встречается с 23-летней дамой сердца. А супруге признаться не может, зато два друга в курсе.

Мужчине посоветовали признаться жене, но только не в новогоднюю ночь. Либо вести себя как ни в чем не бывало, рискуя, правда, тем, что в любой момент «рванет».

Еще более грустную историю поведала девушка. Она рассказала, что ее мужчина не может прекратить пить уже четыре дня. 30 декабря он избил ее и вылил на голову кока-колу. За девушку вступилась ее мама. Ее приятель продолжает банкет, а она плачет в соседней комнате.

Девушке посоветовали сбегать, пока не поздно. И лучше найти поскорее работу и приличного парня.

Пусть перед новогодним праздником эти конфликты завершатся мирно!

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ИСТОЧНИК KP.RU