Под Воронежем рецидивист вскоре после выхода из тюрьмы забил до смерти бывшую жену

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-31T16:50:48+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 37-летнего жителя поселка Воля Новоусманского района.

В сентябре 2019 года в частном доме на улице 2-й Лозовой этого поселка случилась «разборка» между бывшими супругами. 37-летний мужчина накинулся на свою ровесницу, а в недавнем прошлом жену и зверски избил ее кулаками. Да так, что она вскоре умерла. Житель Воли только в феврале 2019 года освободился из тюрьмы, где сидел за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь он, скорее всего, сядет на гораздо более долгий срок.

По части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» рецидивисту грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU