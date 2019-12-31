2019-12-31T16:50:48+03:00
Происшествия

Под Воронежем рецидивист вскоре после выхода из тюрьмы забил до смерти бывшую жену

Дело мерзавца дошло до суда [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Дом, где произошло убийство.Дом, где произошло убийство.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 37-летнего жителя поселка Воля Новоусманского района.

В сентябре 2019 года в частном доме на улице 2-й Лозовой этого поселка случилась «разборка» между бывшими супругами. 37-летний мужчина накинулся на свою ровесницу, а в недавнем прошлом жену и зверски избил ее кулаками. Да так, что она вскоре умерла. Житель Воли только в феврале 2019 года освободился из тюрьмы, где сидел за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь он, скорее всего, сядет на гораздо более долгий срок.

По части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» рецидивисту грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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