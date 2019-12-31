Под Воронежем школьник нашел банковскую карту и купил наушники и виртуальные очки

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-31T16:20:46+03:00

За это он «заработал» уголовное дело

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 16-летнего школьника.

По данным следствия, в октябре подросток зашел в отделение банка поселка Панино и на панели банкомата нашел карту, забытую 53-летней женщиной. Школьник стал исполнять с ее помощью свои желания – купил наушники, виртуальные очки. Ну и заодно продуктами затарился.

Женщина хватилась пропажи и выяснила, что с ее счета уже активно уходят денежки. Она пошла в полицию. Вора быстро вычислили. Учитывая его возраст, делом занялся Следственный комитет.

Школьник будет отвечать перед судом по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета» (до шести лет лишения свободы).

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ИСТОЧНИК KP.RU