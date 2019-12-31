2019-12-31T16:22:48+03:00
Общество

Девушка обнаружила место в Воронеже, где выпал приличный снег

И даже зарылась в забытое уже этой зимой белое покрывало
Артем ИЛЬИН
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Хотите снег? Езжайте на Дальние сады!Хотите снег? Езжайте на Дальние сады!Фото: кадр с видео
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В паблике «Мой и твой Воронеж» Юлия Попкова выложила коротенькое, но очень позитивное видео. В нем запечатлено, как она проводит пальцем по снегу.

- Где же вы нашли это забытое чудо природы? - спросили ее в комментариях к посту.

И Юлия ответила: «На Дальних садах».

Впрочем, прогноз погоды позволяет рассчитывать на то, чтобы в поисках снега не ехать утром на окраину Воронежа. В региональном гидрометцентре обещают, что пусть и не большие «белые мухи» полетят над столицей Черноземья 1 и 2 января. Правда, потом он опять растает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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