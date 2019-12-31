Девушка обнаружила место в Воронеже, где выпал приличный снег
В паблике «Мой и твой Воронеж» Юлия Попкова выложила коротенькое, но очень позитивное видео. В нем запечатлено, как она проводит пальцем по снегу.
- Где же вы нашли это забытое чудо природы? - спросили ее в комментариях к посту.
И Юлия ответила: «На Дальних садах».
Впрочем, прогноз погоды позволяет рассчитывать на то, чтобы в поисках снега не ехать утром на окраину Воронежа. В региональном гидрометцентре обещают, что пусть и не большие «белые мухи» полетят над столицей Черноземья 1 и 2 января. Правда, потом он опять растает.
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ИСТОЧНИК KP.RU