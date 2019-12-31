2019-12-31T16:21:22+03:00
Происшествия

В Воронеже нашли пропавшего пенсионера

85-летний Виктор Вахтин благополучно вернулся в семью
Юрий КОЗЛОВ
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В мэрии сообщили, что 85-летнего родственника их сотрудника, потерявшегося 29 декабря в Северном микрорайоне, нашли. К счастью, с пенсионером, страдающим частичной потерей памяти, за время, пока он находился вне дома, ничего не случилось. Сейчас он вернулся в семью.

Напомним, 25 декабря в одной футболке, трусах и тапочках ушел из больницы № 8 60-летний пенсионер, нуждавшийся в медицинской помощи. По просьбе полиции и родственников поиск мужчины приостановили, причин этого решения волонтерам не поясняли.

В полиции пояснили, что с мужчиной все в порядке, он продолжает проходить курс лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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