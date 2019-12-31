Воронежские полицейские в новогодние праздники устроят охоту за пьяными водителями

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-31T16:21:42+03:00

В ГИБДД обещают запустить на улицы Воронежа в новогодние праздники дополнительные экипажи ДПС. Фото: из архива «КП»

Стражи порядка также призывают звонить всех, кто заметил, что за рулем сидит персонаж явно навеселе

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Инспекторы ГИБДД обещают на новогодних праздниках усилить контроль за пьяными водителями. Для этого на улицы города выпустят дополнительные машины ДПС, которые будут участвовать в специальных рейдах.

В полиции приводят печальную статистику: за первые десять дней января 2019 года гаишники остановили 164 нетрезвых водителя. Больше всего 1 января - 25 человек и на Рождество, 7 января – 26. Да что далеко за примером ходить, вечером 30 декабря именно пьяный водитель «Сузуки», протаранивший «Шевроле», стал причиной гибели 44-летней женщины, ехавшей во французской иномарке.

В ГИБДД напоминают: сели за руль навеселе, будьте готовы к штрафу в 30 тысяч рублей и к лишению прав на срок от полутора до двух лет.

Всех, кто заметил пьяного водителя, просят позвонить по телефонам дежурной части 269-61-02 (круглосуточно) или 02. Можно также обратиться к сотрудникам ближайшего поста ДПС. Напоминаем также, что свои счеты с нетрезвыми водителями у общественников, предлагающих деньги за информацию о любителях выпить спиртное, а потом сесть за руль.

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ИСТОЧНИК KP.RU