2019-12-31T14:19:29+03:00
Общество

В Воронеже в новогоднюю ночь будут ездить 34 маршрутки

Общественный транспорт перестанет ходить только в 2.00
Артем ИЛЬИН
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Маршрутки сейчас пускают в объезд, зато они будут ездить и ночью.Маршрутки сейчас пускают в объезд, зато они будут ездить и ночью.Фото: из архива «КП»
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В мэрии сообщили о решении пустить 34 маршрутных автобуса в новогоднюю ночь не как обычно – часов до десяти вечера, а до 2.00. Сделают это из-за необычно долгого праздника на площади Ленина. Там после традиционных елочных представлений для детей выступит шоу-балет, устроят художественный барабанный бой. И до часу ночи будет зажигать ди-джей. Программу праздника решили изменить, как говорили раньше, по многочисленным просьбам воронежцев, недовольных тем, что торжества в центре города заканчивались так рано.

Припозднившихся горожан будут развозить по домам автобусы №№ 1КС, 1КВ, 3, 5, 5А, 9КС, 9КА, 20, 20М, 23К, 25А, 27, 33К, 37, 37А, 39, 41, 49, 49А, 49М, 50, 52, 64, 69Т, 70А, 70М, 77К, 80, 88, 88А, 90, 104, 105, 125. Впрочем, учитывая, что к пожеланиям мэрии перевозчики прислушиваются, но не всегда исполняют их буквально, лучше уж прямо-таки двух часов не дожидаться. Иначе рискуете оставшуюся новогоднюю ночь провести, добираясь до дома на своих двоих (с такси 1 января тоже могут возникнуть проблемы).

Напомним также, что 31 декабря движение автобусов возле площади Ленина закрыто. Они поедут по обычным для праздничных дней маршрутам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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