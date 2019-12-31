2019-12-31T12:57:54+03:00
Общество

В воронежскую соцсеть выложили фото опустошенного перед Новым годом магазина

В комментариях отмечают, что на самом деле не все так страшно
Артем ИЛЬИН
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Комментарии: comments1
Возникает вопрос, где же такой магазин?Возникает вопрос, где же такой магазин?Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили фото пустых прилавков магазина. Автор поста утверждает, что снимок сделал за день до Нового года.

Если где-то и есть такая торговая точка, то она, скорее, исключение из правил. Домочадцы автора этих строк, когда закупались для новогоднего стола, если чего и не увидели на прилавках, так это хлеба. Но его традиционно по праздникам быстро разметают. А автор этих строк никакого недостатка в товарах в посещенных им 30 декабря магазинах не заметил.

Могут мне сказать в ответ – тебе просто повезло. Но вот и в комментариях к фото те же отклики: все в магазинах вроде есть. Только цены кусаются, но это уж совсем другой разговор. Есть, правда, и другие мнения, дескать, дорвались, целый год не ели нормально, вот и решили навалиться...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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