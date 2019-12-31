Новый прогноз: на первые дни Нового года воронежские синоптики обещают снег

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-31T11:51:39+03:00

А в целом январь будет теплее нормы

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В Воронежском гидрометцентре изменили прогноз на первые дни Нового года. Ранее они полагали, что 1 января будет плюсовая температура, теперь оказалось, что все же пойдет снег при нулевой температуре.

Руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков ранее отмечал, что январь и февраль ожидаются несколько теплее нормы, а в марте ожидаются температуры значительно выше, чем средние значения за многие годы наблюдений. Таким образом, зима 2019-20 годов – еще одно доказательство теории глобального потепления.

В новогоднюю ночь воронежцев ожидает небольшой снег (хотя уже не верится) при нуле градусов. Та же температура сохранится и днем 1 января. И снег вроде по-прежнему будет идти, хотя и «маленький».

В ночь на четверг, 2 января, подует северо-западный ветер, который принесет с собой похолодание до -7 градусов, осадков не ожидают. Днем потеплеет до -2. И опять обещают небольшой снег!

В ночь на пятницу, 3 января, вернется западный ветер, будет идти снег при -2 градусах. А вот днем столбик термометра поднимется до +1. С неба теперь уже будет сыпаться дождь.

Ночью в субботу, 4 января, в очередной раз сменится ветер – снова на северо-западный, похолодает до -2. Днем будет около нуля, осадков не обещают.

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ИСТОЧНИК KP.RU