2019-12-31T11:11:45+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель маршрутки сбил 12-летнего мальчика

Школьник переходил дорогу не по «зебре» [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Фото с места аварии.Фото с места аварии.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В понедельник, 30 декабря, в 18.10 на улице 20 лет Октября случилось ДТП, в котором пострадал мальчик.

По данным полиции, 29-летний житель Воронежской области, руливший «ПАЗом» маршрута № 120, ехавший по улице Ворошилова со стороны Бахметьева, сбил 12-летнего школьника. Мальчик шел по дороге не по «зебре». Он получил травмы разной степени тяжести. Школьника отвезли в больницу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Напомним, также 30 декабря, в 22.10 в Новоусманском районе 41-летний пьяный водитель «Сузуки» врезался в ехавшую впереди «Шевроле», а французская иномарка зацепила «Богдан». Погибла 44-летняя пассажирка французской иномарки. В больницу попали виновник аварии, 39-летняя женщина из Новой Усмани, рулившая «Шевроле» и еще одна ее пассажирка 45 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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