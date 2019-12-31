В Воронеже всю новогоднюю ночь на телебашне будут фейерверк и снегопад

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-31T10:41:01+03:00

Обычная подсветка телебашни будет гореть до полуночи. А потом включат праздничную. Фото: из архива «КП»

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В Воронежском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ) рассказали, какой будет праздничная расцветка телебашни.

Ровно в полночь 1 января 2020 года обычную расцветку (ее включат с 18.00) сменят танцующие снежинки (хоть где-то они будут в этот Новый год), фейерверк и праздничная открытка «2020».

Телебашня будет светиться все новогодние каникулы. В ночь на 1 января праздничная иллюминация будет гореть до 6.00. В первый день Нового года ее также включат вечером – с 18.00 до 22.00. В таком же режиме она будет работать и в другие праздничные дни – до 8 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU