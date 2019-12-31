Под Воронежем пьяный водитель протаранил иномарку, погибла женщина

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-31T10:04:26+03:00

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В понедельник, 30 декабря, страшная авария случилась на 522 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе.

По данным полиции, 41-летний воронежец, будучи пьяным, сел за руль «Сузуки SX4». В 22.10 он не рассчитал дистанцию и протаранил ехавшую впереди «Шевроле-Лачетти». Французская иномарка после этого врезалась в автомобиль «Богдан 2110».

44-летняя пассажирка «Шевроле» погибла на месте ДТП. 39-летняя женщина из села Новая Усмань, рулившая французской иномаркой, еще одна ее пассажирка 45 лет, а также предполагаемый виновник аварии попали в больницу. Только 27-летний воронежец, управлявший «Богданом», серьезных травм не получил.

Напомним, общественные активисты предлагают заработать всем, кто сообщит о пьяных водителях, пока они не наделали беды.

Всего 30 декабря в Воронежской области зарегистрировали 142 ДТП. 101 из них случилось в Воронеже, 32 – в районах, 9 – на федеральных трассах. Кроме погибшей женщины, еще 11 человек, попавшие в аварии, получили травмы разной степени тяжести

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ИСТОЧНИК KP.RU