На благоустройство площади Победы в Воронеже выделят еще 23,8 млн рублей
Мы уже писали, что площадь Победы и местность вокруг нее будет обустраивать компания «ВСБ», ранее строившая мусоросортировочный комплекс в Россошанском районе. Стоимость выигранного фирмой контракта – 167,5 миллионов рублей.
В августе знаковое для города место выглядело, словно после бомбежки, уцелели только два монумента – памятник освободителям и стела. Завершить работы, напомним, должны к 1 мая 2020 года.
Вместе с тем стало известно, что дополнительные работы по благоустройству площади Победы. также проведет компания «ВСБ» - за что получит еще 23,8 млн рублей. Об этом говорится в аукционной документации. За эти деньги компании предстоит отремонтировать лестничный сход, установить систему автополива, провести озеленение и обустроить систему наружного освещения.
ИСТОЧНИК KP.RU