2019-12-30T21:15:54+03:00
Общество

На благоустройство площади Победы в Воронеже выделят еще 23,8 млн рублей

Завершить работы, напомним, должны к 1 мая 2020 года
Олег ИВАНОВ
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Мы уже писали, что площадь Победы и местность вокруг нее будет обустраивать компания «ВСБ», ранее строившая мусоросортировочный комплекс в Россошанском районе. Стоимость выигранного фирмой контракта – 167,5 миллионов рублей.

В августе знаковое для города место выглядело, словно после бомбежки, уцелели только два монумента – памятник освободителям и стела. Завершить работы, напомним, должны к 1 мая 2020 года.

Вместе с тем стало известно, что дополнительные работы по благоустройству площади Победы. также проведет компания «ВСБ» - за что получит еще 23,8 млн рублей. Об этом говорится в аукционной документации. За эти деньги компании предстоит отремонтировать лестничный сход, установить систему автополива, провести озеленение и обустроить систему наружного освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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