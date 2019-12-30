В Воронеже неуловимая рысь все-таки угодила в фотоловушку

СЕГОДНЯ 20:14 2019-12-30T20:14:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Появление рыси стало одним из самых значимых событий уходящего 2019 года в Воронежском заповеднике. Сотрудники выкладывали в сеть видео с похождениями рыси. Напомним, животное попало в прицел фотоловушки в середине марта. До этого за всю историю заповедника, насчитывающую 95 лет, рысь в нем не видели.

Судя по откликам подписчиков и любителей природы именно жизнь этого животного стала для них самой интересной. Еще бы, вспомните, хотя бы апрельские записи, которые заставили несколько переживать за рысь – после линьки кот выглядел исхудавшим. Судя по громкому мяуканью, в апреле зверь еще находился в поиске партнерши.

- Отметившись на одной из фотоловушек в конце октября, рысь больше не попадалась. Надежда увидеть ее таяла с каждой последующей проверкой камер, а отсутствие снега сделало невозможным поиск по следам. Казалось уже, что зверь покинул нашу территорию или погиб, - рассказывает Александр Мишин, старший научный сотрудник.

Но при просмотре свежих фотографий, среди бесконечных записей с лисицами, нашлась и рысь. 16 декабря была снята той же фотоловушкой что и первый раз в марте!

Рысь в Воронежском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU