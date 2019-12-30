Воронежец может получить по году тюрьмы за каждую из украденных банок икры

СЕГОДНЯ 19:57 2019-12-30T19:57:11+03:00

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Сотрудник одного из сетевых продуктовых магазинов, расположенного по улице Генерала Лизюкова, на днях обратился в полицию. Оказалось, что в днем в магазин зашел покупатель. Мужчина обошел торговый зал, взял с полки четыре банки красной икры и, не расплатившись, направился к выходу. Сотрудница магазина попыталась остановить посетителя, однако тот вырвался и убежал.

Участковые изъяли записи с камер видеонаблюдения. Так удалось установить личность и местонахождение предполагаемого грабителя. Ранее он был судим за имущественные преступления. В итоге 23-летнего воронежца полицейские задержали по месту проживания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU