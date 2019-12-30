На улице Димитрова в Воронеже у женщины взломали автомобиль, чтобы украсть рюкзак
32-летняя жительница Воронежа припарковала свой автомобиль «ВАЗ-2114» на улице Димитрова. Женщина отлучилась буквально на полтора часа. Но с 09.00 до 10.25 некто ограбил ее машину. Дело в том, что хозяйка легковушки оставила на видном месте рюкзак, в котором лежала банковская карта, а также пин-код к ней. Этот рюкзак и приглянулся вору.
Впоследствии преступник обналичил деньги с карты через банкомат. Общий ущерб составил 45 тысяч рублей. Благо, вора удалось найти вскоре - им оказалась 42-летняя местная жительница. В отделе полиции она во всем призналась. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU