В Воронеже могут разорвать контракт с проектировщиком застройки нашумевших яблоневых садов

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-30T17:48:32+03:00

Сейчас к их работе есть замечания

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В департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области ответили на обращения жителей ЖК «Московский квартал», которых взволновал вопрос частичной застройки близлежащего яблоневого сада .

Напомним, участок площадью 54 гектара между Московским проспектом и улицами Ломоносова и Загоровского, а также ЖК «Московский квартал» все таки было решено застроить. Хотя местные жители даже выходили на митинг против такого решения.

Территория относится к зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше). В итоге было утверждено задание на подготовку документации по планировке территории с требованиями по проработке вопросов обеспечения объектами социальной инфраструктуры и элементами благоустройства. Ожидалось, что проектом будет заниматься челябинская организация ООО «Зенит». За это ей перечислят 1 миллион 980 тысяч рублей.

- В настоящее время в отношении подготовленной ООО «Зенит» документации по планировке территории проводится проверка на соответствие заданию на подготовку данной документации и требованиям ГрК РФ. По результатам предварительного анализа представленной документации установлено, что работа выполнена с большим объемом замечаний без необходимой детализации. В этой связи, в данный момент решается вопрос о расторжении контракта, - говорится в сообщении департамента.

Сейчас завершаются работы по подготовке проекта Генерального плана города. На март 2020 года запланировано публичное обсуждение проекта. В связи с этим решено вернуться к рассмотрению вопроса по застройке территории яблоневых садов после утверждения актуализированного Генплана.

Напомним, ранее в ООО «Спартан» провернули аферу по присвоению этой части сада. Только после протеста общественников преступную схему раскрыли. Пошедший под суд 44-летний директор «Спартана», получил шесть лет тюрьмы. Еще не вырубленный сад из пользования застройщиков изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU