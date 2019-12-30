Руководитель департамента строительной политики Воронежской области покинет свой пост

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-30T17:20:57+03:00

Ожидается, что официально об этом станет известно в последний день 2019 года

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44-летний руководитель департамента строительной политики Воронежской области Олег Гречишников оставит свой пост 31 декабря. По предварительным данным, он уже написал заявление об увольнении по собственному желанию. До этого его практически на месяц отстранили от работы.

Напомним, сотрудники Следственного комитета на основании материалов регионального УФСБ возбудили уголовное дело в отношении руководителя управления строительной политики мэрии. Его обвиняют по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Сотрудники СК и УФСБ провели обыски в доме чиновника и в управлении строительной политики. Во время нее они изъяли некоторые документы. С подозреваемым в преступлении руководителем управления сейчас проводят следственные действия. В мэрии после этого начали служебную проверку. До ее окончания чиновника отстранили от работы.

- В обязательном порядке будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Кроме того, проверят версию о возможной причастности к совершению преступления должностных лиц органов исполнительной власти Воронежской области, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Кстати в правительстве на последнюю фразу Гурова отреагировали сообщением:

- Губернатор Александр Гусев отстранил должностное лицо из строительного блока правительства Воронежской области от исполнения обязанностей на период проведения служебной проверки.

Надо отметить, что со строительным блоком в Воронеже не все в порядке уже давно. Хаотичное появление новых зданий в столице Черноземья обсуждают в соцсетях уже не один год. Но еще во время правления областью нынешнего вице-премьера Алексея Гордеева скандал начал развиваться уже непосредственно внутри властных органов. С легкой руки Алексея Васильевича вся эта ситуация получила название архитектурного бандитизма.

Вскоре после оглашения этого термина под следствие попал тогдашний руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев. Чиновнику предъявили обвинение в откатах от участников конкурсов на общую сумму 3,5 миллиона рублей. В итоге Антон Шевелев просидел за решеткой почти год – до 10 июня 2019 года.

Тем временем упразднили должность заместителя главы города по градостроительству. Владимир Астанин, занимавший эту должность, без дела не остался. Он тут же возглавил Союз воронежских архитекторов. А в управление строительной политики то приходил, то уходил колоритный Виктор Владимиров. Между тем прогремел скандал с яблоневым садом, который сначала отстояли от мошенников, а теперь все-таки дорубят до конца. И вот теперь еще одно громкое коррупционное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU