Мошенник обманул 18-летнюю жительницу Воронежа, представившись ее подругой

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-30T16:53:43+03:00

Изменить размер текста: A A

18-летняя жительница Воронежа на странице в социальной сети получила сообщение от подруги с просьбой одолжить ей 3 тысячи рублей. Девушка решила откликнуться и помочь приятельнице: она перевела на указанный в сообщении номер банковской карты необходимые средства.

Правда спустя некоторое время 18-летняя девушка получила сообщение от своей знакомой, что ее страницу в социальной сети взломали, и о финансовой помощи она не просила.

Возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям региона проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.

ИСТОЧНИК KP.RU