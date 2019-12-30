Мошенник обманул 18-летнюю жительницу Воронежа, представившись ее подругой
18-летняя жительница Воронежа на странице в социальной сети получила сообщение от подруги с просьбой одолжить ей 3 тысячи рублей. Девушка решила откликнуться и помочь приятельнице: она перевела на указанный в сообщении номер банковской карты необходимые средства.
Правда спустя некоторое время 18-летняя девушка получила сообщение от своей знакомой, что ее страницу в социальной сети взломали, и о финансовой помощи она не просила.
Возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям региона проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.
ИСТОЧНИК KP.RU