2019-12-30T16:53:43+03:00
Общество

Мошенник обманул 18-летнюю жительницу Воронежа, представившись ее подругой

Он взломал страницу в социальных сетях
Олег ИВАНОВ
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Возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»Возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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18-летняя жительница Воронежа на странице в социальной сети получила сообщение от подруги с просьбой одолжить ей 3 тысячи рублей. Девушка решила откликнуться и помочь приятельнице: она перевела на указанный в сообщении номер банковской карты необходимые средства.

Правда спустя некоторое время 18-летняя девушка получила сообщение от своей знакомой, что ее страницу в социальной сети взломали, и о финансовой помощи она не просила.

Возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям региона проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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