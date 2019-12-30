Воронежскую инспекцию Госстройнадзора возглавил Сергей Болгов
Напомним, должность была вакантна с июня
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С 30 декабря на должность руководителя региональной инспекции государственного строительного надзора назначен Сергей Болгов. Соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Напомним, данный пост был свободен с июня. Этим летом 63-летний Юрий Раков, проработавший на данной должности десять лет, решил уволиться с официальной формулировкой: «в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе».
ИСТОЧНИК KP.RU