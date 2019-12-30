2019-12-30T15:36:45+03:00
Общество

В Воронежской области объявили «Штормовое предупреждение» из-за ураганного ветра

Ожидается усиление до 15- 20 м/с
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило «Штормовое предупреждение». Так, 31 декабря в Воронежской области ожидается усиление западного ветра до 15- 20 м/с.

- Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, случаев травматизма среди населения, повреждения сельскохозяйственных культур. Возможно проявление эрозионных и оползневых процессов в местах с большим уклоном рельефа. Повышаются риски аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях, - предупреждают в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01» с мобильного «112», телефон - доверия - 277-99-00.

Напомним, не так давно мы публиковали обновленный прогноз погоды на новогоднюю ночь – и он порадовал воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенник обманул 18-летнюю жительницу Воронежа, представившись ее подругой
Воронежскую инспекцию Госстройнадзора возглавил Сергей Болгов
В Воронежской области объявили «Штормовое предупреждение» из-за ураганного ветра
Из Беларуси в Воронеж экстрадировали организатора организованной преступной группы
Воронежцам покажут "двухэтажного" "Пер Гюнта"
В Воронеже в канун Рождества пройдет рок-фестиваль
В Воронеже пропал 85-летний пенсионер с частичной потерей памяти
Компания парней из Воронежа спилила голубые ели в Ботаническом саду
На площади Ленина в Воронеже вандалы повредили новогоднюю карусель
О воронежском кардиохирурге сняли фильм
СМИ: под Воронежем сделали фоторобот подозреваемого в покушении на главу Рамонского района
Житель Воронежской области бросил товарища умирать около своего дома
В Воронежской области Дом культуры отремонтировали за 13,2 миллиона рублей
В Воронежской области появился частный зоопарк
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни