В Воронежской области объявили «Штормовое предупреждение» из-за ураганного ветра

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-30T15:36:45+03:00

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От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило «Штормовое предупреждение». Так, 31 декабря в Воронежской области ожидается усиление западного ветра до 15- 20 м/с.

- Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, случаев травматизма среди населения, повреждения сельскохозяйственных культур. Возможно проявление эрозионных и оползневых процессов в местах с большим уклоном рельефа. Повышаются риски аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях, - предупреждают в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01» с мобильного «112», телефон - доверия - 277-99-00.

Напомним, не так давно мы публиковали обновленный прогноз погоды на новогоднюю ночь – и он порадовал воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU