Воронежцам покажут "двухэтажного" "Пер Гюнта"

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-30T15:25:32+03:00

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18 января воронежцам покажут необычный спектакль «Пер Гюнт». Масштабную философскую пьесу Генрика Ибсена, считающуюся шедевром мировой культуры поставил режиссер Александр Новиков с юными актерами студии «Театральная, 17», которая работает при Воронежском концертном зале.

Чтобы уместить историю о норвежском юноше-себялюбце, связавшемся с троллями, в двухчасовое действо, текст драмы купировали, но без ущерба для смысла - спектакль об эгоистичном хвастуне, который на спор соблазняет невесту другого и бросает собственную возлюбленную Сольвейг ради приданного принцессы троллей, а потом и поисков себя, получился насыщенным и очень зрелищным.

В мультимедийном спектакле задействованы одновременно игра актеров, живая музыка и современные технические средства. Благодаря специальным конструкциям, придуманным художником Михаилом Викторовым, на небольшой сцене одновременно находятся артисты и музыканты, сопровождающие спектакль прекрасной сюитой Эдварда Грига. Живой оркестр «парит в облаках» над постановкой, играя на «втором этаже» декораций. В итоге в некоторых эпизодах на сцене одновременно находятся около 80 человек. На трех экранах по ходу сюжета меняются живописные пейзажи Норвегии, фантазийные - царства троллей, пески Сахары и бушующее море - пространства, которые за свою беспутную жизнь прошел Пер Гюнт. Драматизма и зрелищности спектаклю добавляет и световая партитура.

Спектакль покажут 18 января в ВКЗ, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU