2019-12-30T15:11:32+03:00
Звезды

В Воронеже в канун Рождества пройдет рок-фестиваль

Выступят группы LOUNA, СЛОТ и F.P.G.
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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6 января в столице Черноземья пройдет новогодний рок-фестиваль FROST FEST. Форум зародился в 2012 году в Санкт-Петербурге и сразу занял достойное место в череде лучших российских рок-фестивалей. Из года в год фестиваль FROST бережет традиции и остается фестивалем с удивительной атмосферой свободы, дружбы и праздника.

Незабываемое новогоднее настроение, море эмоций и мощнейший заряд энергии на весь год подарят воронежским поклонникам команды LOUNA, СЛОТ и F.P.G.

Группы выступят в клубе AURA 6 января в 19.00. 16+

ИСТОЧНИК KP.RU

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