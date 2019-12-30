2019-12-30T14:28:14+03:00
Общество

Компания парней из Воронежа спилила голубые ели в Ботаническом саду

За эту пьяную «шалость» им теперь грозит реальный тюремный срок
Олег ИВАНОВ
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Место преступленияМесто преступленияФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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На днях охранник Ботанического сада вызвал полицию из-за того, что кто-то украл три голубые ели. Ночью неизвестные проникли на территорию сада, спилили три хвойных дерева, после чего ушли. Что особо странно, они при этом оставили ели недалеко от места произрастания.

С помощью видео с камер наблюдения удалось выйти на браконьеров: ими оказались местные жители в возрасте от 22 до 27 лет. В отделе полиции воронежцы признались, что вместе выпивали в квартире 22-летнего приятеля. Тут-то у них и появилась идея где-либо раздобыть новогоднее дерево к предстоящим праздникам.

Думать парням долго не пришлось, они направились в находящийся недалеко Ботанический сад и спилили три голубые ели. Однако, поняв, что спиленные деревья не подходят им по габаритам, оставили их и ушли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». А это до 4 лет тюрьмы.

Те самые брошенные деревья Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Те самые брошенные деревьяФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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